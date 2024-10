A sétát Dr. Aradi Csaba, ökológus, Zöld Munkacsoport tag vezeti.

A 16 állomásból álló sétaútvonalon megismerhetik a debreceni parkerdő jellegzetes állatait. A sétányon a közismert „B” típusú madárodú mellett olyan különleges fajvédelmi eszközöket is felfedezhetnek, mint a kuvikodú vagy a réceház. A madarak mellett – természetesen – az erdő más állatainak védelmére is gondoltunk, így, ha ügyesek és figyelmesek, könnyen megtalálhatják a süngarázst, a denevérodút vagy éppen a lepkeházacskát.

Regisztráció: betelt

14.00 DEMKI Borsos-villa Közösségi Ház

VADÁSZAT - A TERMÉSZETTÁR KIÁLLÍTÁSA

A Természettár ismeretterjesztő tárlatán megismerhetjük a magyarországi vadászat több száz éves hagyományát, a hazai vadászható kis- és nagyvadakat a fácántól a mezei nyúlon át a gímszarvasig. Bemutatásra kerülnek a Hungarikumként számon tartott magyar vadászkutyafajták, ill. a solymászat múltja is megelevenedik. A tárlat arról is mesél, milyen szerepet játszik a vadászat a természeti egyensúly megőrzésében, ha ellenőrzött keretek között zajlik, de arról is, mekkora kárt okoznak az orvvadászok.

Köszöntőt mond: Dr. Mazsu János, a Nagyerdő Társaság és a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke

A kiállítást interaktív tárlatvezetés keretében megnyitja Váradi Zoltán, a Természettár vezetője.

A megnyitót követően a gyerekeket kézműves játszóházba várjuk, ahol az erdő állatai elevenednek meg.

Október 9. Nyírerdő Zrt. Debreceni Erdészete (4032 Debrecen, Kartács utca 25.)

9:00 A NAGYERDŐ NAPJA

85 éve nyilvánították védetté a Nagyerdőt! Megemlékezés és koszorúzás

Helyszín: a Nagyerdő védetté nyilvánításának három emlékoszlopánál

Közreműködik: Bárdosi Ildikó népdalénekes és Molnár Miklós prímás, erdőmérnök

A nap programjai:

- Kézműves bemutatók és foglalkozások (fafaragás és mézeskalács készítés)

- 9:30 vadászkutya fajtabemutató

- 10:00, 12:00 és 14:00: Kuckó Művésztanya gyerekeknek szóló műsora

- „Kiserdész leszek!” Kádár Ferkó fotószínháza

Erdész és vadászjeleneteket ábrázoló ponyvák előtti fotózkodás. A képet környezetkímélő módon, e-mailen továbbítjuk.