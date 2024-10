Még mindig nagyon sok a kérdőjel a fejekben, hogy lesz-e idén október 12. és 13-án (szombaton és vasárnap) Mihály-napi vásár Debrecenben. Ugyanis a napokban is láttunk ezzel kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Facebookon. Mint ismert, szeptember elején a Haonnak Lelesz György, a Debreceni Közterület Felügyelet intézményvezetője úgy nyilatkozott: idén sem rendezik meg az őszi Mihály-napi vásárt. „A várossal közösen az a döntés született, hogy egy évben egyszer szervezzük meg a debreceni nagyvásárt, és azt is tavasszal. Nincs olyan hely a városban, ahol ugyanolyan feltételek mellett le tudnánk bonyolítani a vásárt, mint a Böszörményi úton, így annak hiányában be kell érni évente egy vásárral” – fogalmazott az intézményvezető.

Nem lesz Mihály-napi vásár 2024-ben ősszel Debrecenben

Forrás: Napló-archív

Ha nem lesz Mihály-napi vásár 2024 őszén, akkor program nélkül maradunk?

Mivel sokan várták a 2024-es őszi Mihály-napi vásárt, ezért utánajártunk, október második hétvégéjén (az őszi debreceni nagyvásár megszokott időpontjában) milyen programok várják a hajdú-bihariakat Debrecenben. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, nem kell szomorkodniuk a vásárok kedvelőinek, ugyanis október 12. és 13-án (szombaton és vasárnap) az I. Debreceni Sokadalomnak ad otthont a Nagyerdei Stadion melletti északi rendezvénytér. A kétnapos kirakodóvásárnak Facebook-eseménye is van, ahol eddig (október 2.) mintegy 10 ezren jelezték részvételüket.

Az I. Debreceni Sokadalom szervezője, Pataki Péter portálunknak korábban úgy fogalmazott: a szóban forgó esemény az igazi tradicionális vásári hangulatot és napjaink igényeit, modernitását egyesíti. – A hagyományőrzés jegyében olyan kincsekkel is lehet majd találkozni, amelyek a mai kor kívánalmainak is megfelelnek, és ahol kicsik és nagyok is megtalálják a szórakozásukat. Célunk egy olyan vásár megszervezése, amely tiszteleg Debrecen piactartási múltja előtt, és bemutatja a város vásári kultúrájának színe-javát. Mindeközben pedig a jövőbemutató irányt képviselve megmutatja, miként tud a múlt, a jelen és a jövő egységben megvalósulni – emelte ki érdeklődésünkre Pataki Péter, aki aláhúzta: