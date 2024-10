Széles Diána, a rendezvény fővédnökeként beszélt a szűrések fontosságáról

Forrás: Czinege Melinda

Széles Diána alpolgármester, egyúttal a rendezvény fővédnöke beszédében hangsúlyozta, a nők számára gyakran fontosabb a családról és a környezetükről való gondoskodás, mint saját maguk:

Minden nyolcadik nő érintett a mellrákban, éppen ezért, ha mi nem figyelünk magunkra, családok mennek tönkre. Hiszen mi nők vagyunk a családok motorjai, mi adjuk a melegét egy otthonnak. Éppen ezért fontos tudni, hogy a mellrák korai stádiumban felismerve igenis gyógyítható az orvostudomány jelenlegi állása szerint

– mondta az alpolgármester. Széles Diána úgy véli, amikor valaki esetében kiderül, hogy súlyos betegségben szenved, elsőként magát kezdi okolni, holott arra kellene koncentrálni, hogy a gyógyulás elérhető, és erőt meríthet az ember a természetből, a családtagjaiból, a közösségből.

A nők esetében a mellrák a leggyakoribb daganatos megbetegedés

Árkosy Péter, Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika igazgatója elmondta, Magyarországon minden ötödik ember rosszindulatú daganat következtében hal meg, azonban hozzátette, az új terápiás módszereknek köszönhetően világosan látható, hogy csaknem négy gyógyult eset jut egy-egy elhalálozásra.

Árkosy Péter a daganatos megbetegedések fő okairól és hazai adatokról számolt be

Forrás: Czinege Melinda

Az igazgató beszélt a rizikófaktorokról. Mint mondta, a daganatok kialakulásárért 80 százalékban a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a mozgáshiány, a helytele táplálkozás tehető felelőssé, de ide sorolható a környezetszennyezés és a foglalkozási ártalmak is. Kisebb részben, azonban vírusok és fertőzések is okozhatnak daganatos megbetegedéseket. Kiemelte a hepatitis C-t, amely nemcsak a májrák kialakulásában játszik fontos szerepet, hanem a hordozók körében a szájüregi rák kockázata a kétszeresére, a gégerák kockázata pedig ötszörösére nő. Illetve beszélt a HPV-ről is, ami a végbél- és a méhnyakrákért felel.