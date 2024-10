Három hete kezdett el terjedni a hír, miszerint egy barna medve Hajdú-Biharban jár-kel. Ahogyan arról korábban a Haon elsőként beszámolt, Filemon Mihály, Nyírmártonfalva akkori polgármestere egy bejegyzésben írt arról, hogy szeptember második felében többször is észleltek barna medvét a településükön és Vámospércs környékén. Felkerestünk egy tanyát, ahol több jószág is medvetámadás áldozatául eshetett. Molnár István tulajdonos vezette körbe stábunkat, aki akkor elmondta, körülbelül 3 és fél hete történt, hogy – vélhetően a medve – az egyik melléképület falát megbontotta, egy kétszárnyas ajtót pedig teljesen leszakított. Támadás ért továbbá két birkát és az egyik kutyája is megsérült. Utóbbi két nappal később el is pusztult. István megmutatta a karmok nyomát az egyik faajtón, az elforgácsolódott anyagon látni lehetett a viszonylag friss sérüléseket. A hajdú-bihari medve híre hamar elterjedt a hazai sajtóban, amelyre a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai szakreferense is felfigyelt, aki a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékes természetvédelmi őrével együtt vizsgálta meg a még látható nyomokat Molnár István tanyáján.

Járt medve Hajdú-Biharban? Gombkötő Péter gerinces zoológiai szakreferenssel vizsgáltuk meg a nyomokat egy Debrecen melletti tanyán

Forrás: Czinege Melinda

A nyomok alapján kiderült, valóban járt-e barna medve a Debrecenhez közeli tanyán

A napokban ismét ellátogattunk, immár a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság szakértőjének, Gombkötő Péternek a társaságában a Hármashegyalján elhelyezkedő tanyára.

A deszkaajtón lévő sérülések egyértelműen nem medvetámadásra utalnak

Forrás: Czinege Melinda

– A deszkaajtón látható sérülések véleményem szerint valami emberi tevékenységnek az eredményei lehetnek, talán valamilyen fémtárggyal karcolták vagy dobálták. Medvetámadás esetén ez nem így nézne ki, az ajtó valószínűleg a teljes roncsolás állapotát mutatná, a helyszínen vélhetően találtunk volna még a medvétől származó, fennakadt szőrszálakat is, de ezek egyike sem volt kimutatható – állapította meg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság gerinces zoológiai szakreferense. Elmondta, mind az ajtó fafelületét, mind az egyik birkát ért sérülések gyengébbek egy medve támadásához képest.

A birka testén látható sérülésekből, azoknak a helyéből és azok erejéből következtetve inkább valamilyen kutyaféle okozhatta azokat. Pontos fajt nem lehet megmondani. A támadást követő 24 órán belül van arra lehetőség, hogy a sérülések felszínéről genetikai mintát vegyünk, amiből lehetőség van objektív módon meghatározni a támadó fajt, akár annak ivarát is. A medve támadása következtében az áldozat testének egésze erősen roncsolt állapotban lenne, mivel a medve zsákmányolás közben jellemzően a gerinc felső harmadára támad, a fellépő erőhatás következtében az áldozat testfolytonossága is nagy valószínűséggel megszakadna

– mutatott rá a szakértő.