Hajdúnánás után egy nyíradonyi és egy csökmői állattartó telepen is megjelent a madárinfluenza a Nébih hétfői közleménye szerint. Nyíradonyban egy mulardkacsa-állományban jelentek meg a betegségre jellemző tünetek, egy csökmői tömőlúdtelepen pedig a megemelkedett elhullás miatt merült fel a madárinfluenza gyanúja. A vírus emellett a Bács-Kiskun vármegyei Soltszentimrén és Bugacon is megjelent egy-egy gazdaságban, de a Békés vármegyei Tótkomlóson is azonosították a fertőzést.

Két hajdú-bihari gazdaságban is felbukkant a madárinfluenza

Forrás: illusztráció / MW-archív

A Nébih rámutat: a madárinfluenza-kitörésben értintett gazdaságok körül a 3 km sugarú védőkörzetek és a megfigyelési körzetek kijelölése megtörtént, valamint megkezdődtek a járványügyi vizsgálatok. Továbbá azonnal életbe léptek a járványvédelmi és állatmozgatási korlátozások.

Mint írták, a nagyszámú új kitörés a járványhelyzet súlyosságának újabb bizonyítéka, ezért a Nébih ismételten felhívja a baromfitartók figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek állataik biztonságára, és szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat! Különösen fontos a házi szárnyasok zártan tartására vonatkozó kötelezettség, valamint az alapvető járványvédelmi ajánlások fokozott betartása.

A hatályos előírásokról és az aktuális madárinfluenza-járványhelyzetről a Nébih tematikus aloldalán tájékozódhatnak.

Ahogy arról már beszámoltunk, korábban elhullott vadludakban is kimutatták a vírust Hajdú-Biharban.