Pénteken bombaként robbant a hír, hogy Lehoczki Lászlónak, a miskolci Spider Mentőcsoport vezetőjének vérre van szüksége. A tapasztalt életmentő ellátását a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában kezdték meg, egy nemrégiben közzétett bejegyzés szerint szombaton a beteg robolálása is elkezdődött.

Friss hírek érkeztek Lehoczki László állapotáról – továbbra is vérre van szüksége!

Forrás: Facebook / Lehoczki László Official

Az életmentő állapotáról a felesége friss Facebook-bejegyzésében több részletet is megosztott. Azt írta, bár férje állapota folyamatosan javul és a laborértékei is elkezdtek a normális határértékek felé haladni, továbbra is vérre van szüksége.

Segíteni irányított véradással, Lehoczki László adatainak megadásával, a Debreceni Regionális Vérellátó Központban, a Bem téren lehet.

