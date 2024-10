Még pénteken terjedt el futótűzként a hír, hogy a debreceni kórházban ápolják a sokszoros életmentő Lehoczki Lászlót, akinek vérre is szüksége van az állapota miatt. Minderről a Spider Mentőcsoport alapító-vezetőjének felesége, Beatrix írt a Facebookon. Lehoczki szombaton már kapott vért, elkezdődött a robolálása, hétfőn pedig néhány órára a kórtermet is elhagyhatta, hogy részt vegyen egy könyvbemutatón.

Valótlan információk keringenek Lehoczki László állapotáról

Forrás: Facebook / Lehoczki László Official

Lehoczki Beatrix kedd este is bejelentkezett az életmentő hivatalos Facebookján, azonban ezúttal nem friss híreket közölt a férje állapotáról, hanem egy aznap megjelent cikk állításai kapcsán öntött tiszta vizet a pohárba. Az anyagot a Blikk hozta le kedd hajnalban, és több portál is átvette, az egyik szemléről képernyőképet is közölt a posztban Lehoczki Beatrix.

Senkinek sem nyilatkoztak Lehoczki Lászlóék

Mint írta, sem ő, sem a férje nem nyilatkozott a lapnak, sőt egyetlen más hírportálnak sem. Arra is rámutatott, hogy a cikkben leírtakkal ellentétben Lehoczki László nem fogyott 60 kilót hónapok alatt, csupán 6-8-at, és gégerákja sincs. Felhívta a figyelmet, hogy csak az a valós információ, ami Lehoczki hivatalos Facebook-oldalán megjelenik, amit ott nem közölnek, az nem releváns. Hozzátette még, amennyiben van fejlemény a férje állapotáról, jelentkezni fog.