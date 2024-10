A nyár véget ért, és a napokban beköszöntő hamisítatlan őszi időben kezdetét is vette a ragadozó szezon – írja közösségi oldalán a Látóképi-tározó. Mint írják, egy rövid beszámolót osztott meg velük Kerekes Zoltán, aki büszke apaként írta meg a népszerű horgászhelynek gyermeke, Péter sikereit. „Négy alkalom során négy sikeres próbálkozás. Fiam, Kerekes Péter most ismerkedik a ragadozó halak horgászatának szépségeivel, és 12 éves kora ellenére máris igen szép fogásokat tudhat magáénak. Három balin mellett egy szép csukát, és egy sügért is sikerült horogra csalnia. Természetesen minden hal kíméletesen nyerte vissza szabadságát kifogója kezéből” – olvasható.