Szilágyi Edina elöljáróban elmondta, hogy Debrecen város önkormányzata az állatvédelem terén újabb lépést tesz, ugyanis az ígéreteknek megfelelően elindul a Lehel utcai kutyafuttató megépítése. Ez a környék lakosai által egy régen várt fejlesztés, ami most a megvalósítási szakaszba lép. Hozzátette, a kutyafuttató kialakítását az idei évben április – május környékén pályázták meg a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítványon keresztül, és ehhez két megfelelő helyszínt is találtak. Egyrészt így valósul meg a Lehel utcán, másrészt pedig a Wesselényi-lakótelepen is kutyafuttató – tudatta portálunkkal Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Debrecenben megkezdődik a várva várt Lehel utcai kutyafuttató építése

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Keresik az újabb kutyafuttatók helyszíneit

Szilágyi Edina kérte a lakosság segítségét abban, hogy a továbbiakban is szeretnének újabb kutyafuttatókat kialakítani, és ehhez keresik a megfelelő helyszíneket. Természetesen az ideális helyszínek kiválasztásában szükséges a párbeszéd kialakítása a kutyatartók és nem kutyatartók között, ahogyan az ebben az esetben is történt.

Az állatvédelemmel kapcsolatos egyéb folyamatban lévő intézkedéseket tekintve zajlik az ebrendészeti telep fejlesztése, ahol 5 új kenel megvalósítását tervezik pár hónapon belül, továbbá hűtőkamrákat és a macskák tárolására alkalmas területet is felújították. Emellett az ebrendészeti telepről mostantól ingyen lehet kivinni az állatokat, hiszen az állatvédő szervezetek kezdeményezésére az a döntés született, hogy az eddigi 6 ezer forintos összeg helyett díjmentesen lehet örökbe fogadni új házi kedvenceket – fogalmazott Szilágyi Edina. Emellett arra biztat mindenkit, hogy ha bárki állatot szeretne befogadni, akkor ne vásároljon, hanem menhelyekről, vagy az ebrendészeti telepről fogadjon örökbe új kis kedvencet.

Vásárlás helyett örökbefogadásra biztatnak

Forrás: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat

Az állatvédelmi referens pozitív példaként említette, hogy az elmúlt hetekben megrendezett csapókerti Kutyajó Piknik elnevezésű rendezvény hatására már 2-3 kiskutya talált új gazdát magának.

Kiemelt figyelmet fordítanak az állatvédelmi oktatásra

Szilágyi Edina a közeljövő intézkedéseivel kapcsolatban kiemelte, hogy nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásra, hiszen állatvédelmi szervezetekkel és oktatási intézményekkel közösen egy olyan programot szeretnének kialakítani a 2025-ös tanévben, amely speciálisan az óvodásoknak és az általános iskolásoknak szól. Emellett számos rendezvényt tartanak, továbbá arra kéri az önkormányzati képviselőket, hogy a családi napok szervezése során gondoljanak az állatvédelem témájára is.