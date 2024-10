A szajgák és az ázsiai muflonok, azaz az argáli juhok állnak a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszékén működő Evolúciós Genomikai Kutatócsoport és a Mongol Tudományos Akadémia (MgTA) Biológiai Intézet legújabb közös projektjének középpontjában. Az újabb magyar-mongol kutatás az MTA mobilitási pályázatának jóvoltából valósul meg – olvasható az unideb.hu-n.

Forrás: unideb.hu

A közös kutatás 2020-ra nyúlik vissza, a mongol kutatócsoport vezetője akkor vette fel a kapcsolatot Sramkó Gáborral, a DE TTK Biológiai és Ökológia Intézet Növénytani Tanszék adjunktusával. Az első, evolúciós genetikai kutatásokat célzó kooperáció tavaly decemberben véget ért, de egy újabb nyertes pályázatnak köszönhetően ismét együttműködve vizsgálódnak a felek.

A kutatások célkeresztjébe a gazdasági jelentőséggel is bíró mongóliai nagyvadak kerültek, a szajgák és a muflonok.

Sramkó Gábor nyáron utazott a mongóliai Góbi-Altáj tartományba kutatóútra, ahol az expedíció fő célja a szajga mintázása volt a tervezett genetikai vizsgálatokhoz. A Mongólia nemzeti jelképének számító antilopfaj rendkívül veszélyeztetetté vált. A pályázat révén modern genomikai módszerek segítségével próbálják megérteni a kutatók a szajgák genetikai helyzetét, hogy ezzel is elősegítsék a nemzetközi és mongol természetvédelmi erőfeszítéseket, amelyek próbálják megakadályozni, hogy idővel teljesen eltűnjenek az antilop mongol populációi.

Forrás: unideb.hu

A kutatások alapvető lépése a genomi vizsgálatokhoz szükséges szövetminták beszerzése. Ez azonban közel sem egyszerű, a DE kutatója azt is elmondta, miért.

A minták begyűjtése nagyon kalandos volt, a gyakorlat szerint ugyanis újszülött gidákat keresünk a terepen, olyanokat, akiken még ott lóg a köldökzsinór csonkja. Ha az ember egy ilyen újszülött közelébe kerül, az anya ösztönösen elmenekül, nem teszi kockára az életét. Ezt kihasználva, a köldökzsinórból levágva egy darabot vettünk mintát. Az is megesett, hogy egy szirti sas épp előttünk ejtett el egy újszülött szajgát. Autóval rögtön odahajtottunk, amire a sas elmenekült, hátrahagyva a frissen elejtett állat maradványait. Noha pár perc alatt a helyszínre értünk, akkorra a belszerveit már eltüntette a ragadozó, de így is bőségesen tudtam mintát gyűjteni a tetemből.

– Abból a szempontból is érdekes volt ez az expedíció, hogy az egyik hazai online hírportál profi fotósa is velünk tartott és megörökítette a túra legérdekesebb pillanatait, amely egy élménybeszámoló kíséretében el is érhető az interneten – ismertette Sramkó Gábor, aki Mongóliából Kazahsztánba, Almatiba repült, ahol a Zoológiai Intézet kutatóival találkozott. Az intézet vezető emlőskutatója kazak mintákat adott át neki, aminek révén ennek a veszélyeztetett fajnak a kazak elterjedési területéről is nyerhetnek genetikai információt a kutatások során.