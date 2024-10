Több kontinensen is van külföldi munkalehetőség diákoknak

Az esemény megnyitója után szétnéztünk a standoknál, milyen lehetőségeket kínálnak a kiállítók, és véletlenszerűen megszólítottuk néhányukat. – Elsősorban egyetemistáknak biztosítunk fizetett szakmai gyakorlatot különböző területeken, de főként a turizmus szektorban, illetve minden angolul beszélő diáknak kínálunk nyári munkákat a mediterrán térségben. A DE évek óta partnerünk, általában mindenhol szokott lenni egy debreceni csapat – mondta Pásztor Judit a del Ray International pultjánál. A Europe Direct Hajdú-Bihar Iroda standjánál Tuska-Mátrai Melinda arról tájékoztatott, hogy szervezetük egy európai uniós hálózat tagja, amely 400 irodát üzemeltet a 27 tagállamban. – Feladatunk az Európai Uniót közelebb hozni az állampolgárokhoz minden korosztály számára. Az egyetemen azért vagyunk most jelen, mert a diákokra is számtalan lehetőség vár: különböző csereprogramok és tanulási lehetőségek, a végzősök pedig az EU intézményeinél is szerezhetnek szalmai gyakorlatot: elmehetnek a tanácshoz, a bizottsághoz, a parlamenthez, vagy akár a bírósághoz is. Minden esetben garantált a multikulturális környezet, az idegen nyelv fejlesztése és összességében egy jó buli az egész – fogalmazott.

Az Európai Unió kínálta lehetőségekre is felhívják a figyelmet

Forrás: Kiss Annamarie

– 18-30 év közötti diákokat és alkalmazottakat keresünk amerikai gyerektáborokba felügyelőknek és kisegítő személyzetnek, valamint 4 és 5 csillagos szállodákba munkatársaknak. Olyan hotelláncokkal dolgozunk együtt, mint a Hilton vagy az Omni és Hawaii-tól kezdve Alaszkán át Minnessotáig kínálunk lehetőségeket – osztotta meg Nagy Gergő a Camp Leaders Hungary képviseletében. Elmondta, a 9-12 hetes programjaikra évente több mint ezer diákot közvetítenek, akiknek nagyjából a tizede a DE hallgatója.