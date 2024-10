A meglehetősen csípős idő sem tántorította el a debrecenieket egy vasárnap reggeli frissítő testmozgástól. Melegítőben, vastag zokniban, sportfelszerelésben, hosszú kabátban, fejpántban várták az I. Globus – Mozaik Med kezdetét. Serényen emelgették a résztvevők a lábaikat a Vekeri-tó zúzmarás füvén, legtöbben egy forró teát szorongatva a bemelegítésig.

Rengetegen gyűltek össze a közösségi futásra

Forrás: Czinege Melinda

Családok, magánemberek, párok, civilszervezetek is részt vettek az eseményen. Számos taggal jelen volt a Mozdulj, Debrecen!, valamint a debreceni bölcsődékbe járó gyermekek, szüleik és nevelőik is. A kisebbek és a jótékonysági céllal érkezők számára 1,3 kilométeres futótávra is lehetett jelentkezni, de egészen a több mint 10 kilométeres szakaszra is nevezhettek a résztvevők.