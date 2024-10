A Népszavához eljutott pályázati dokumentációból derült ki, hogy Debrecen külterületén, az M35-ös autópálya és az új BMW autógyárhoz vezető lehajtó által határolt 6,5 hektáros területen húzzák fel a 14 ezer négyzetméteres Közlekedési Múzeumot is tartalmazó létesítményt – számolt be róla a Haon júliusban. A nyilvános pályázati kiírásból azóta kiderült, az új komplexumban a közlekedési múzeum állandó és időszaki kiállításai 6800 négyzetmétert foglalnának el. Ezen felül a műtárgyraktár, az irattár és a restaurátori műhely 3900 négyzetméteren rendezkedhet be, az irodákra és az üzemeltetésre 1900 négyzetméter jutna. A dokumentáció szerint szintén terveznek még egy 600 négyzetméteres multifunkcionális konferencia- és rendezvényteret, egy 3D mozitermet, egy 350 négyzetméteres oktatási központot, egy 350 négyzetméteres éttermet és közösségi teret, valamint egy 150 négyzetméteres panorámateraszt.

A debreceni közlekedési múzeum nem csak a múltat idézi, a jövőbe is tekint

A debreceni épület tervezésére ötletpályázatot hirdetett az Építési és Közlekedési Minisztérium, az október 16-án, szerdán tartott ünnepélyes díjátadón 9 pályaművet jutalmaztak. – Az építészet és a közlekedés ügye az ősidők össze összekapcsolódik, ez a két ágazat mindenhol meghatározza az emberiség kultúráját: ezért is építünk nekik múzeumot – nyomatékosította Lánszki Regő, az Építési és Közlekedési Minisztérium építészeti államtitkára. Hangsúlyozta, az új létesítmény nem csupán egy hagyományos értelemben vett múzeum lesz a régmúlt relikviáival, hanem egy élő műhely, ahol a jövő tervei születnek meg.

Az innovációnak olyan központjává válhat, ami az egész iparágat meghatározza. Debrecen mindig is a haladás jelképe volt, ezért ideális helyszíne lesz a közlekedési múzeumnak, amely a fiatalokat is inspirálhatja, hogy a jövő mérnökei, feltalálói legyenek

– mutatott rá Lánszki Regő.

Kisebb irodák is lehetőséget kaptak

Kifejtette, a 60 ezer négyzetméteres terület a 14 ezer négyzetméteres épülettel várhatóan nemcsak a tervezett műhelyeknek és termeknek ad otthont, hanem a magyar sikerek, találmányok központi bemutatóhelye is lehet. Hozzátette, az ÉKM fontosnak tartotta, hogy a létesítmény a funkcionalitáson felül kimagasló építészeti élményt is nyújtson, ezért írták ki a felhívást egy ötletpályázatra, amelyben a kisebb irodák is lehetőséget kaptak a bemutatkozásra.