Már hagyomány, hogy évente legalább egyszer közösséget erősítő kiránduláson vesznek részt Körösszegapáti reformátusai. A Dr. Szabóné Kurucz Tímea lelkész által szervezett útra teli autóbusszal indult a lelkes társaság. Szarvas városa volt a cél, ahol sok látnivaló várta a kirándulókat. A lelkésznő igyekezett élménydúsan összeállítani a nap programját. A csapat a legtöbb időt a híres arborétumban töltötte, ahol az ország legnagyobb és legszebb növénygyűjteménye, valamint sok ismeretlen növény és virágok várták őket.

Séta az arborétumban

Forrás: Dr. Szabóné Kurucz Tímea

Többük elmondása alapján élmény volt számukra a hajókázás is a Hármas-Körös holt ágánál. A kiránduló csoport Magyarország mini makettparkjához is ellátogatott, itt örömmel fedezték fel a sok ismert építmények között a debreceni református templomot is.

Ismert építmények mögött

Forrás: Dr. Szabóné Kurucz Tímea

Szarvason sétálva, a város patinás épületei között járva a kirándulók megtekintették a református templomot is, amelyet Pentaller Attila helyi református lelkész be is mutatott számukra, itt később a hívek papjukkal együtt imádkoztak.