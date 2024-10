Körösszegapáti külterületén, Körmösdpusztán él feleségével dr. Papp Péter orvos, aki ma már nyugdíjas, de 24 éven keresztül az említett helyek és a szomszédos Mezősas háziorvosa volt. Az orvos a családjával 1985-ben költözött a határ másik oldaláról Nagyváradról Körösszegapátiba.

Dr. Papp Péter, Körösszegapáti egykori háziorvosa

Forrás: Vmirjáncki József

Papp Péter ősei ismert emberek voltak. Elődei az 1800-as végén, valamint az 1900-as évek elején olyan eredményesen dolgoztak, hogy országos hírnevet szereztek. Apai ágon Gerster Béla (1850-1923) építőmérnök a korinthoszi csatorna megtervezője és kivitelezője, Türr Istvánnal együtt. Többnyelvű márványtábla örökíti meg munkásságukat. Gerster Béla élete során sok más épület tervezője és építője volt. A család többi tagja híres orvos Amerikában, de volt köztük híres színésznő, énekes is.

Az út Körösszegapátiig

Az orvos abban az időben született, amikor nem volt könnyű a család nyomdokain haladni, megszerezni, elérni az ehhez szükséges tudást. A háború után a tanult embereknek, azok családtagjainak lenni nem volt jó ajánlólevél. A magyarsága pedig szinte vörös posztó volt a felvételi bizottság számára. Az alapos felkészülést, a tudást nem lehetett eltussolni. Így lett Papp Péter Marosvásárhelyen még akkor a magyar orvosi egyetem hallgatója, majd végzett diákja.

Mint magyar kezdő orvost, el is helyezték a Kárpátok túlsó részrére, teljesen román anyanyelvű környezetbe. Többéves ottani tevékenysége után sikerült közelebb kerülnie szülőhelyéhez Biharba. Felesége egy református pap lánya, segítette férjét nem könnyű munkájában, mert a doktor járta Bihar településeit, gyógyított. Az emberek meg voltak elégedve a munkájával, szerették orvosukat, aki közvetlen és barátságos volt hozzájuk. Csak a párttitkárnak és a polgármesternek volt kifogása az emberközelsége ellen.

Közben családja is gyarapodott: lányuk, majd fiuk született. Gondolni kellett lánya és fia jövőjére, továbbtanulásukra. Felmerült a családban a Magyarországra település gondolata. Nem volt könnyű a döntés.

1985-ben érkeztek Magyarországra, a határ innenső oldalán Körösszegapáti lett az új otthonuk. A településen akkor készült az új orvosi rendelő, lakással együtt. A feleségének is lett állása, a gyermekek magyar iskolába járhattak.

Több száz gyümölcsfa van a kertjében

Az életük mégsem lett „fenékig tejfel” – ahogyan mondani szokták. Az orvos a munkája során ott tapasztalt rossz szokásokat akart megszüntetni, melyek az évek alatt beidegződtek a helyiekbe. Nem igényeltek vizsgálatot az orvosi rendelőben, csak sorolták, milyen gyógyszerre van szükségük, mint a boltban, amikor vásárolnak. Ha pedig szabadnapra, szabadságra volt szükségük, csak kérték egy-két napra orvosi igazolást. Ezt a gyakorlatot akarta megszüntetni. A település egyes vezetői sem értettek vele mindenben egyet. S akkor még ebbe besegített a politika is. Az egyik akkori párt kikezdte. Különböző kifogásokkal támadták orvosi tevékenységét. A település vezetői, lakóinak többsége melléállt, a kedélyek megnyugodtak, dolgozott tovább.

Az idő múlásával a család úgy döntött, hogy Körösszegapátiban telepednek le. Papp Péter a település külterületén lévő Körmösdpusztán egy régi házat vásárolt, és azt újította fel a saját elképzelése szerint. Ebben a település lakói és a barátai segítettek neki, voltak olyanok is, akik a határon túlról érkeztek. Mire elérkezett a nyugdíjba vonulásának ideje, a ház beköltözhetővé vált.

Az orvos közben gondolt a jövőre is, arra, hogy mivel tölti szabadidejét. Kertjébe sok-sok gyümölcsfát telepített, melyek száma meghaladja a százat is. Most már, hogy nyugdíjas, a betegek helyett a gyümölcsfáit gondozza nagy szakértelemmel, melyek meghálálják a rájuk fordított szakértelmet, teremnek szépen.