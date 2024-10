„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei Magyar Örökség-díjas program országos díjkiosztó ünnepségének és az országos díjas kertek terménybemutatója zajlott a Hortobágy-széli kisvárosban október 29-én, kedden.

A díjazottak és díjazóik csoportképe a A legszebb konyhakertek versenyen

Forrás: Marján László

Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár színháztermében megrendezett ceremónián Maczik Erika, Nádudvar város polgármestere köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy 2023 után ismét náluk rendezik meg ezt a nívós eseményt, ahol rajta kívül is számos polgármester és alpolgármester tiszteletét tette, mint a program lelkes támogatói, aktív résztvevői. A lokális kertzsűrik elnökei is szép számban jelen voltak, közülük legtávolabbról, az Egyesült Királyságból, Plymouth városából is érkezett képviselő.

Maczik Erika, Nádudvar város polgármestere

Forrás: Marján László

Fontos a konyhakertes mozgalom

A díjátadót megnyitó dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára beszédében feltételezte, hogyha a tavalyi év után visszatért a rendezvény Nádudvarra minden bizonnyal az összes fél megelégedésére szolgált az egy évvel ezelőtti ünnepség. Hangsúlyozta, számára azért fontos ez konyhakertes mozgalom, mert világunk azon részét mutatja meg számunkra, amelyet fontosnak, követendőnek és motiválónak tartunk mások számára is. Mindig a pozitív példa, az előretekintés és a közösségépítés az, ami egyről a kettőre visz bennünket. A lényeg, hogy minél több magyar ember kertészkedjen, s minél több magyar kertet műveljenek meg.

Dr. Feldman Zsolt államtitkár

Forrás: Marján László

Sári Kovács Szilvia ötletgazda, programigazgató összegezte a 2012-ben indult mozgalom tapasztalatait. Embert próbáló volt a zsűrik munkája, ám a kertészkedőké még inkább, akik ezer fővel többen voltak, mint az előző időszakban. Szerinte a kertek szebbek, mint előző évben, de ezt évről évre így érzi, csak nem tudja, meddig lehet ezt még fokozni.

A legjobb termésnek a paradicsom, a paprika, a hagyma és az eper bizonyult. A korábbi évek slágernövénye a retek viszont most leszerepelt, van, akinek a harmadvetése sem kelt ki e zöldségből.

Sári Kovács Szilvia ötletgazda, programigazgató

Forrás: Marján László

Értékelője végén Sári Kovács Szilvia elindította a 2025-re szóló programjukat, megemlítve, hogy az a védőnövények éve lesz