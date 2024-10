Az országos sajtót is bejárta a hír, hogy egy kenguru kóborol a Hajdúságban. A Haon számolt be elsők között arról, hogy szeptember elején egy gazdátlan kengurura lettek figyelmesek egy hajdú-bihari településen, Konyáron. A kenguru esetét Barta Imre osztotta meg a Facebookon, aki portálunknak részletesen nyilatkozott az ügy körülményeiről. Akkor többek között elmondta, az állat nem vad, ugyanis az ember közelségét nem veti meg, de némileg bizalmatlan is: kétméteres távolságnál közelebb nem szívesen enged magához senkit. Rámutatott, a Hortobágyi Madárkórház munkatársai próbálták befogni a kengurut, viszont nem jártak sikerrel. Barta Imre néhány hete még bizakodó volt, remélte, hamarosan jelentkezik az állat gazdája, és a konyári kenguru néven elhíresült állat épségben hazatérhet, azonban ez nem így történt. A napokban megjelent egy bejegyzés a Facebookon, ami szerint elpusztult a konyári kenguru. Átfutottuk a kommenteket, és leszűrtük, a hozzászólók arra gyanakodnak, a kenguru a hosszúpályi állatsimogatóból szökött meg.

Elpuszult a konyári kenguru, megszólalt az állat gazdája

Forrás: Facebook

Mibe halt meg a konyári kenguru?

A bejegyzés létrehozója felháborítónak tartja, hogy a konyári kenguru gazdája csak haszonszerzésre használta az állatot, de nem indult a keresésére, hagyta meghalni. A témával kapcsolatban megkerestük az állatsimogató tulajdonosát, Som Zsoltot, aki egy pillanatig nem kertelt:

Igen, tőlünk szökött meg néhány héttel ezelőtt a kenguru

– tudatta a konyári kenguru gazdája.

Mint elmondta, a kerítés újítása közepette szökött el a 3 éves hím kenguru, éppen kerítéselemet cseréltek, amikor kiosont.

Naponta kaptunk hírt róla, a mezőőrök is segítségével próbáltuk felkutatni, de sikertelenül. A napokban tudomásunkra jutott, hogy holtan találtak rá Létavértes és Pocsaj között, vasárnap kimentünk a képen látott helyszínre, de már hűlt helye volt. Valaki bizonyára elvitte, és eltemette szegénykét. Úgy tudjuk, sérülést nem láttak a kengurun, így úgy véljük, túlette magát és abban halt meg

– tájékoztatott Som Zsolt, aki megosztotta a konyári kengururól: nagyon szelíd volt, a gyerekek imádták simogatni, népszerű volt a látogatók körében.