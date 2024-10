Negyvenöt, köztük informatikai, műszaki, természettudományi, agrár- és gazdaságtudományi mesterképzéssel, valamint egy alapképzéssel várja a jelentkezőket a nemrég indult keresztféléves felvételi eljárásban a Debreceni Egyetem. Most is van újdonság a februárban induló képzések listáján, a felvételizők az építőmérnöki alapszak mellett első alkalommal választhatják a pénzügy mesterszakot állami ösztöndíjas finanszírozási formában, számolt be az egyetem hírportálja.

A keresztféléves felvételi eljárásról közölt fontos tudnivalókat a Debreceni Egyetem

Forrás: Napló-archív

A keresztféléves eljárásban a Debreceni Egyetem öt kara: az Informatikai Kar, a Műszaki Kar, a Természettudományi és Technológiai Kar, a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar, valamint a Gazdaságtudományi Kar (GTK) hirdetett szakokat. Köztük a legtöbb képzést a GTK kínálja a jelentkezőknek, szám szerint tizennégyet, levelezőn, nappalin, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában egyaránt.

Az előző évek tapasztalatai alapján várhatóan a legtöbben a gazdaságtudományi mesterképzéseket választják majd, de sok felvételizőt várnak a természettudományi, a műszaki, valamint az agrárképzésekre is.

A keresztféléves eljárásban kizárólag mesterképzéseket hirdet a Debreceni Egyetem, ám ezúttal egy alapszak is választható az intézmény kínálatából. A Műszaki Kar a nyolc féléves építőmérnöki alapszakot tette elérhetővé a keresztféléves felvételin, tekintettel a felsőfokú végzettségű szakemberhiány további enyhítésére. Szükségessé vált a 2014 óta nem hirdetett építőmérnöki alapképzési szak levelező tagozaton történő ismételt mielőbbi beindítása – mutat rá az egyetemi közlemény.

Keresztféléves felvételi: november 15. a bűvös határidő

Az eljárás során a jelentkezők legfeljebb hat helyet jelölhetnek meg, ebből hármat díjmentesen. További jelentkezési helyek megjelöléséért 2-2 ezer forint kiegészítő eljárási díjat kell fizetni. A keresztféléves felvételi során csupán egyetlen alkalommal lehet módosítani a megadott képzések sorrendjén. A felvételizők november 15-ig ügyfélkapus regisztrációt követően a felvi.hu-n elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket, illetve az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgárság (DÁP) regisztráció is lehetőséget nyújt erre. Az esetleges hiánypótlással kapcsolatos felhívásokat a felsőoktatási intézményeknek december 20-ig kell kiküldeniük a felvételizők számára.

A meglévő dokumentumokat is az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni, a jelentkezési határidő után szerzett dokumentumok beküldésének határideje 2025. január 9. Az adott évben külföldön érettségiző, valamint oklevelet szerző felvételizőknek erre legkésőbb 2025. január 15-ig lesz lehetőségük.

A ponthatárokat várhatóan január 23-án hirdetik ki. A felvételi határozatot a besorolási döntés időpontját követő öt munkanapon belül küldik el az intézmények. A sikeres felvételiről az E-felvételi rendszerében is értesülhetnek a jelentkezők.