A 2024-es Országos Nóniusz Tenyészszemlén és Csikóchampionátuson a Hortobágyi Ménes is képviseltette magát Karnevállal, Debrecen 4-es kancacsaládjának legifjabb csikójával – számolt be róla közösségi oldalán a Hortobágyi Nonprofit Kft.

Mint írták, Karnevál elképesztő eredményt ért el, hiszen az ország közel 400 kancája közül bejutott a legjobb 10 közé, és a 7. helyet szerezte meg!

Hozzátették, mindeközben elérkezett az idő a csikóválasztásra is. Most már Karnevál is a Renyhe ménes tagja lett 3 éves koráig az anyjától való leválasztás után.