Idén is megtartották az évtizedes hagyományra visszatekintő józsai Csak Nyúl Fesztivált, nagyon hangulatos környezetben csörögtek a bográcsok láncai a Debrecen-táblától alig néhány kilométerre, ráadásul a józsai szüreti napok is tovább gazdagították az egyébként is irigylésre méltó hétvégi programkínálatot.

A nyúlfesztivál és a szüreti napok is finom fogásokkal kecsegtette az érdeklődőket

A finom ételeken túl persze egy hangulatvideó is készült Józsa egyik legjelentősebb őszi programkavalkádjáról, melyet Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere nemrégiben közzé is tett Facebook-oldalán.