Meglehetősen sűrű, programokkal teli az október 26-i, szombati nap Hortobágyon, főként a Szent Dömötör-napi behajtási ünnep miatt, így aki kilátogat, biztosan nem fog unatkozni. A Haon stábja délelőtt érkezett a helyszínre a Mátán megrendezett „Fussunk együtt az egészségért” jótékonysági futás miatt, melynek bevételéből a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány tevékenységét támogatják a szervezők.

Lovas felvezetéssel és hatalmas tömeggel indult el a jótékonysági futás Hortobágyon

Forrás: Molnár Péter

A jótékonysági futás mellett rengeteg program várja a látogatókat egész nap Hortobágyon

Érkezésünkkor igen nagy tömeg gyűlt össze a lovas arénában, köztük több száz futóval, akik közös, vezényelt melegítéssel kezdtek, mielőtt elindultak volna a felvezető lovasok. A versenyzők egyébiránt egy kijelölt, két kilométer hosszú útvonalat kellett, hogy megtegyenek. További információkat Jakab Ádám polgármestertől kaptunk mind a futásról, mind pedig a napi programról.

Hatalmas öröm, hogy ennyien ellátogattak erre a megmozdulásra. A Hajdúszoboszlói SE és a helyi önkormányzat a vállára vette a szervezést, így a két település együttműködése előremutató. Emellett kezdetét vette a kézművesvásár, ahogy délután a behajtási ünnepségre, a darufesztiválra, a jószágok áthajtására és az autentikus pásztorételek kóstolására is sor kerül majd többek között

– foglalta össze.

Jakab Ádám, Hortobágy polgármestere beszélt a szombati nap részleteiről

Forrás: Molnár Péter

Kozák Luca, Kerekes Gréta, Szórád Jimmy és Sándor Tamás is parádés hangulatban látogatott ki Hortobágyra

Sportolókkal nemcsak a pályán találkoztunk egyébként, ugyanis debreceni olimpikon gátfutók, Kozák Luca és Kerekes Gréta is részt vettek az eseményen, csakúgy, mint Sándor Tamás, a DVSC egykori kiváló labdarúgója, valamint zenészként csatlakozott hozzájuk Szórád Csaba „Jimmy”, a Kowalsky meg a Vega basszusgitárosa. Igen parádés hangulatban futottunk velük össze (mint majd a videóból is ki fog derülni), mert volt itt már szó pálinkázásról is:

– Nem, nem ittunk, reggel 10 van, meg nem is ezért jöttünk ki – mondta Kozák Luca, válaszolva arra a kérdésre, hogy megkíséreltek-e egy kis bátorítót kóstolni Hortobágy autentikus környezetében.

Most találkoztunk először így négyesben, hamar egymásra tudtunk kapcsolódni, persze, addig elég szomorkás volt, míg nem jött Sándor Tomi (mondta ironikusan a napszemüvege mögé rejtőző Sándor Tamásra nézve – a szerk.), mert hát ugye ő a jó hangulat felelőse

– ecsetelte Kerekes Gréta, akitől azt is megtudtuk, hogy visszavonulása után nagy erőkkel koncentrál a civil életben való folytatásra:

továbbra is erősíti majd a DSI-t, és besegít majd a Mozdulj, Debrecen! programba, és ki is emelte, hogy nagyon szeretne segíteni Debrecennek sportügyekben.

Gréta után Sándor Tamás vette át a szót:

Örülök, hogy el tudtam hozni Jimmy barátomat erre az egyébként fantasztikus eseményre, hogy emelje a színvonalat, és boldog, hogy megint találkozhatott velem. Reméljük, hogy a későbbiekben is ilyen jó hangulatban tudjuk megenni az orjalevesünket

– mondta közben csibész vigyorral a barátjára nézve.

Tominak nagyon jó az orjalevese, és alig várom, hogy hülyére egyem magam. Egyébként mindenkinek sok sikert kívánok, jól érezzük magunkat, és nagyon örülünk, hogy van ilyen jótékonysági rendezvény. Le a kalappal a szülők előtt, akik ezt végigcsinálják, nagyon bízom benne, hogy majd jövőre is tudunk segíteni ebben

– összegezte a Kowalsky meg a Vega basszusgitárosa.