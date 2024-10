Akik nem szeretnének otthon ülni október második hétvégéjén, azoknak lesz hova menniük, ugyanis bőven lesznek ingyenes programok Hajdú-Biharban. Debrecenben a vásárok hétvégéje elé nézünk; nem egy, nem is kettő, hanem három vásár várja a kikapcsolódni vágyókat, a megszokott vásári hangulatot életre keltve. Mint arról már korábban beszámoltunk az idén is elmarad a Mihály-napi vásár, helyette azonban I. Debreceni Sokadalom lesz október 12. és 13-án a Nagyerdei Stadion melletti északi rendezvénytéren. Az esemény főszervezője korábban beszámolt arról, hogy több mint 70 hazai kézműves és termelő mutatja be és árulja portékáit, illetve tíznél több vendéglátós lesz kitelepülve hazai és határon túli konyha ételeivel. Mutatványosok készülnek bemutatókkal, lesznek népi játékok gyerekek számára. Ezzel egyidőben, vasárnap lesz a sokak által kedvelt debreceni régiségvásár, amit már a jól megszokott helyszínen, a Nagyerdei Stadionnál tartanak meg. A két esemény nem fogja egymást zavarni, és a régiségvásárra bizonyára az árusok most is igazi kincseket hoznak majd. Mindemellett a Debreceni Kreatív Közösség október 12-én újra életre kelti a Batthyány utcát a VI. Batthyány kirakodóvásárral és gyerek bolhapiaccal.

Ingyenes programok várják a hajdú-bihariakat október második hétvégéjén

Forrás: Napló-archív

Ingyenes programok Hajdú-Biharban

A „kofFAIR” nevű kulturális vásárt is felkereshetik az érdeklődők, amit október 12-én és 13-án tartanak meg a Piac utca 57. szám alatt. A rendezvény lényege nem a megszokott vásári mintán alapul. Nem lesznek kínai bóvlik vagy vattacukorárus. Lesz viszont minőségi kézműves vásár, lesz kreatív dizájner bemutató és egész napos, igényes és széleskörű kikapcsolódási lehetőség – írták a szervezők.

No, de tekintsünk kicsit túl a vásárokon! A hajdúböszörményi amatőr csillagász közösség idén ünnepli megalakulásának 40. évfordulóját, ennek apropóján közös csillagnézésre invitálják az érdeklődőket a Bocskai térre október 12-én, szombaton. A 18 órától kezdődő eseményen többek között a Hold és a Szaturnusz távcsöves megfigyelése, holdfotózás, valamint lézeres csillagtúra is lesz.