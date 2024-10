A szokásokhoz híven most is több gyógyult madarat engedtek szabadon a Hortobágyon a nemzeti ünnepünk alkalmából. A Hortobágyi Madárpark - Madárkórház Alapítvány a közösségi oldalán számolt be arról, hogy a napokban vetési varjakat, egy karvalyt és két hattyút is szabadon tudtak engedni.