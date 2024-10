Több, mint 90 kiállító – köztük vállalatok, szervezetek és oktatási intézmények – mutatkozik be a Hello Szakma! rendezvényen, megannyi lehetőséget kínálva a pályaválasztás előtt álloknak vagy épp a pályaváltoztatáson gondolkodóknak. A teljesség igénye nélkül: a DSZC több intézménye mellett kitelepült a BMW, a CTL, a ZF, a Schaeffler, a Debreceni Egyetem több kara, valamint számos állami szerv, mint például az esemény kiemelt partnere, a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Érdeklődtünk pályaválasztásról, motivációról, érdekességekről és arról is, mennyit keres egy ács vagy mennyi a havi fizetése egy programozónak?