Megtartotta Hajdúsámson Város Önkormányzata ünnepélyes alakuló képviselő-testületi ülését a Polgármesteri Hivatal Nagytanács-termében október 9-én. Az ülésen részt vett Tasó László országgyűlési képviselő is, aki köszöntőjében gratulált Antal Szabolcs polgármesternek, hiszen a városvezető harmadik önkormányzati ciklusát kezdheti meg Hajdúsámsonban. A honatya úgy véli, egy izgalmas fejezet indul el a vármegye 5. legnagyobb városának életében egy erős képviselő csapattal, akik most is számíthatnak az országgyűlési képviselő támogatására.

Megalakult a hajdúsámsoni képviselő-testület

Forrás: Önkormányzat-archív

Ezt követően Antal Szabolcs polgármester és a megválasztott képviselők letették az esküt és aláírták az esküokmányokat.

A 2024-2029-es önkormányzati ciklus főállású alpolgármesterének Murguly Gábor képviselőt választották meg, aki az önkormányzat településüzemeltetési feladatainak ellátását fogja végezni, hiszen Hajdúsámson életében ez az egyik legfontosabb terület, amit irányításával szeretnék, hogy még jobban és sikeresebben működjön.

Társadalmi megbízatású alpolgármester Dandé Lászlóné képviselő maradt, aki a kulturális, szociális és a közösségi élet erősítését fogja képviselni, illetve a szoros kapcsolattartást intézményeink vezetőivel, a település lakosaival.

Szanyi György református tiszteletes és Zolcsák Miklós görögkatolikus parókus az ülés végén áldást adtak a megalakult képviselő-testületre, kívánva békét, szeretetet, egyetértést.

Továbbra is egy cél vezérel polgármesterként, Hajdúsámsont méltóan képviselni. A megkezdett utat folytattuk a 2019-2024-es önkormányzati ciklusban és folytatni fogjuk most is önkormányzatunk, hivatalunk dolgozóival, valamint egy jól összeállt, együttműködő képviselő-testülettel

– fogalmazott Antal Szabolcs polgármester.