Felragyogott a debreceni humorista csillaga – és ez most nem túlzás, szó szerint. A Dumaszínház még fennállásának 20. évfordulóján, tavaly októberben döntött arról, hogy a magyar humor fellegvárának is helyet adó budapesti Corvin sétány az utókor számára is megörökíti a korszakalkotó humoristáinkat. A döntés meghozatalában, hogy ki legyen az első csillag, a közönségre hagyatkoztak, a végső sorrend ugyanis a humoristák önálló előadásaira megváltott jegyek száma alapján alakult ki. Október 15-én pedig kiderült: Hadházi László, Karinthy-gyűrűs humorista csillaga ragyoghatott fel elsőként Magyarország stand-up comedy sétányán.

Hadházi László, Karinthy-gyűrűs humorista kapta a Corvin sétány első stand-up comedy csillagát

Forrás: Facebook / Dumaszínház

Hadházi László a népszerűségi lista csúcsán

Ahogy arról a Dumaszínház a Facebook-oldalán is beszámolt, az első csillagletételre kedden volt, ahol Litkai Gergely, a magyar stand-up comedy egyik megteremtője, valamint Kovács András Péter, a társulat egyik legrégebbi tagja is felszólalt. A bejegyzésből kiderül, nem véletlenül kapta a debrecnei humorista az első csillagot. Hadházi László az utóbbi 13 év leforgása alatt nem kevesebb mint 927 alkalommal lépett színpadra önálló estjeivel, előadásaira a fővárosi és a vidéki közönség együttesen mintegy 401 ezer 261 jegyet váltott meg.

Hadházi 20 éve a színház társulatának tagja, 35 éve van a pályán és az idén ünnepelte 60. születésnapját Hatvanban – nem is akárhogy! 2024-ben a kerek évfordulókra három új műsorral is készült (Kutyák, A miheztartás vége, Az utolsó éjszaka joga), amelyek folyamatosan futnak a Dumaszínház budapesti és vidéki helyszínein

– olvasható a posztban.