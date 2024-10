Megalakult Gáborján képviselő-testülete október 11-én, számolt be a Hajdú-Bihar Vármegyei Önkormányzat honlapja. Az eseményen Pajna Zoltán elnök is részt vett, aki sikeres, eredményes munkát kívánt a következő évekre, egyben felajánlotta a vármegyei önkormányzat együttműködését a helyi fejlesztésekre vonatkozóan. Elmondta továbbá, hogy hamarosan új irányt vesz a területfejlesztés, melyben a járási szintek is megjelennek majd, a berettyóújfalui járás tekintetében ez 250 millió forintot fog jelenteni.

Forrás: hbmo.hu