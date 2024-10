Ha egy jól megpakolt járművel vagy megpakolt utánfutóval haladunk, akkor a kanyarokon kívül a féktávokat is sokkal messzebbről kell megkezdeni. Ha a látási viszonyok megkövetelik, akkor egyenes szakaszon is mérsékelni kell a sebességünket. Csak olyan sebességgel haladhatunk, ahol a belátott útszakasz hosszabb, mint a féktávolságunk. Ha például csak 150 métert látunk be, de 175 méter a féktávolságunk, akkor „vakon vezetünk” és potenciálisan balesetbe rohanunk. Extrém esetben akár azzal is találkozhatunk, hogy a leggyorsabb ablaktörlő mellett autópályán csak 60-nal tudunk haladni, mert az összefüggő vízoszlop miatt nem látunk elegendő távolságra előre