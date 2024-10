– A miskolci és debreceni gyermekonkológián kezelt gyerekek és családjaik kapcsolódtak ki ezalatt a hét nap alatt, de volt, aki Erdély szívéből, Csíkszeredából érkezett. Azt, hogy hosszú évek óta itt tudjuk üdültetni a gyerekeket az Egis Gyógyszergyár Zrt.-nek köszönhetjük – fogalmazta meg portálunknak Kosztyu Viktória az alapítvány elnöke.

Evezhettek is a gyerekek

Forrás: Alapítvány-archív

Élményterápiás programokban gazdag napok várták a kis hősöket, mint állatpark, óriáskerék, ugrálóvár, kézműveskedés, sütikészítés, arcfestés és csillámtetkó, lufihajtogatás, az esti wii-partik, melyek a mozgásfejlesztéshez is hozzájárultak és közben buliztak a gyerekek, hercegnős-lovagos fotózás, még a kajakok és a vízi biciklik is használatba kerültek, valamint igazi lánglovag kiképzésben is részt vehettek a Siófoki Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság jóvoltából. – Saját közegünkben voltunk, úgy szoktuk mondani, hogy mi egy nyelvet beszélünk, amit csak mi értünk, hiszen a kezelések során a legnehezebb pillanatokat élik meg a családok, amit nem lehet elmondani, szavakkal kifejezni – fogalmazta meg Viktória.

Az alapítvány főként rákos gyermekes családokat támogat, a mindennapok igazi harcosai, akik különböző kezelési fázisokban vannak. 20 éves tevékenységük alatt 28 kikapcsolódást valósítottak már meg, közel 4000 fővel és már van egy saját üdülőjük is a Zemplénben, egy meseszerű kis falucskában.

Minden ilyesfajta pihentetés és program térítésmentes, ingyenes a résztvevők számára.