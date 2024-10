A debreceni elfelejtett kastélyt az 1990-es években kezdte építtetni a néhai Ilia de Riska görög-olasz származású díszlet- és jelmeztervező – számolt be róla a Haon, amikor 2021 júliusában utánajárt az Erdőmester utcai épület történetének. Akkoriban arról beszéltek a környékbeliek, hogy a ma már egybefüggő birtok telkeit és házait a művész annak idején részletenként vette meg, és azokat bővítette az elképzelései szerint. Helyszíni riportunk szerint az egyik szomszéd azt is tudni vélte, hogy a romkastély a 2011-ben elhunyt Ilia de Riska firenzei családi kastélyát mintázta. A környéken élők úgy tudták, a tornyos épület a megálmodójának halála után külföldi kezekbe került, és arról számoltak be, hogy a tulajdonosváltás óta eltelt évek alatt nemcsak az építkezés szünetelt, hanem láthatóan az állagmegóvásra és a kertgondozásra sem fordítottak figyelmet.

Az elfelejtett kastély minden négyzetméterét benőtték a növények

Forrás: Molnár Péter

Ugyanezt erősítette meg Keszthelyi Zoltán, a Véda Kartel Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője, aki augusztustól üzemelteti a birtokot. – 20 évig senki nem használta a területet, leginkább illegális szemétlerakóként üzemelt. 42 köbméter hulladékot távolítottunk el, a háztartási szeméttől kezdve az építési törmeléken át minden volt itt. A terület megtisztítása mellett javában zajlik a területrendezés és a parkosítás.

Minden négyzetméterből nőtt ki valami fa vagy bokor, a futónövények szinte rácsavarodtak az ember lábára, ezeket irtjuk most ki. Ráadásul újra kell húzni a vezetékeket, mert mindent elloptak

– írta le az elfelejtett kastély állapotát. Hozzátette, a tulajdoni szálakat nem volt egyszerű kinyomozni, ügyvéd segítségével találták csak meg az egykori birtokost. Elmondta, egy horrorfesztiválnak keresett helyszínt, amikor nyáron az egyik gyerekkori barátja, Balogh Imre hívta fel a figyelmét a helyre, akivel közösen üzemeltetik a fesztivál- és kiállítói térből álló birtokot, melyen több fotópont, magánrendezvénytér, nagyszínpad és Magyarország legnagyobb horror tematikájú szabadulószobája is helyet kap majd.

Kívülről is látszik, már javában zajlik a tereprendezés és a parkosítás

Forrás: Molnár Péter

A 8 ezer négyzetméteres birtokon családi rendezvényhelyszínt alakítunk ki, ahol a 10 és 18 óra közötti idősávban szervezünk programokat maximum 500 fő számára, a 700 négyzetméteres kastélyban pedig Magyarország legnagyobb horror-szabadulószobáját hozzuk létre

– ismertette Keszthelyi Zoltán.