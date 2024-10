Immár 18. éve annak, hogy állásbörzét tart a Debreceni Egyetem, ráadásul 2017 óta hagyomány, hogy évente két alkalommal: tavasszal és ősszel. Az utóbbiból az ideit október 16-án tartották, melyen több mint 40 kiállító várta a jövőjüket tervező hallgatókat. Az esemény megnyitóján Bartha Elek, az intézmény oktatási rektorhelyettese kiemelte, ez az ország egyik legnagyobb egyetemi állásbörzéje, melyet évente több mint 2 ezren keresnek fel. Csont István, a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke pedig elmondta, a hallgatók fontos eseménye az egyetemi állásbörze, hiszen sokan még nem tudják, hol folytatják diplomaszerzés után, de itt nagy eséllyel választ kaphatnak a kérdéseikre.

Idén is népszerű volt az egyetemi állásbörze

Forrás: Czinege Melinda

Erre figyelj, ha állásinterjúra készülsz

A szolgáltatószektor, a járműipar, illetve a köz- és versenyszféra is képviseltette magát a több mint 40 kiállítót felvonultató egyetemi állásbörze programján. Látványos standok, szimulátorok, prospektusok csalogatták az érdeklődő hallgatókat, akik akár helyben is leadhatták önéletrajzaikat a kiszemelt cégeknél. Akik pedig ilyesmivel nem készültek, illetve szeretnék magukat hatékonyabb álláskereső-tudással felvértezni, azok számára ingyenes karriertanácsadással, próba-állásinterjúval is készültek a szervezők.

Utóbbiról érdeklődtünk a Randstadt Hungary standjánál, ahol többek között megtudtuk,

a sikeres állásinterjú alapja a könnyen áttekinthető, jól összerakott dokumentum. Szükség van némi magabiztosságra is, hogy az álláskereső tudja, mennyit ér a piacon, de nem szabad átesni a ló túloldalára sem, tehát nem javasolt hatalmas bérigénnyel fellépni. Utóbbival kapcsolatban is kaphattak tájékoztatást az állásbörze érdeklődői.

Több mint 40 kiállító várta az érdeklődőket a Debreceni Egyetem Főépületében

Forrás: Czinege Melinda

Tudatosan keresik fel az egyetemi állásbörze standjait a hallgatók

A sorok között járva két végzős villamosmérnök hallgatóval, Attilával és Jocival beszélgettünk. Mint elmondták, az egyetemi állásbörze lehetőségével élve igyekeznek most felmérni, mennyire keresett az a szakma, amit ők tanulnak. – Az eddigi tapasztalatok alapján keresett, úgyhogy a következő szempont az, hogy az egyes lehetőségek mennyire illeszkednek a szakirányú végzettségünkhöz. Debrecenben vagy Budapesten szeretnénk elhelyezkedni – mondták. A két fiataltól megtudtuk azt is, hogy gyakornokként korábban már dolgoztak, így az állásinterjú és az önéletrajz-készítés területein van már tapasztalatuk.