– Szabó István magyar agráriumban végzett szakpolitikai munkája mellett mindig jelen volt a településfejlesztő szemlélet, a városépítő tevékenység, amelynek szülőfaluja iránti soha el nem múló ragaszkodása volt a legfőbb motorja – emelte ki köszöntőjében Maczik Erika, Nádudvar polgármestere a lokálpatrióta agrárpolitikus születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett dombormű avatón és megemlékezésen. Az október 30-án, szerdán tartott ünnepélyen a városvezető azt is hangsúlyozta, hogy a helyiek hét éve elhunyt Pista bácsiját választotta 1997-ben az akkori képviselő-testület Nádudvar első díszpolgárának, amely szülőfaluja hálájának kifejezése és elismerése volt személye iránt.

Maczik Erika, Nádudvar város polgármestere a dombormű előtt

Forrás: Marján László

Elismertségét itt, Nádudvaron közmegegyezés övezte, élete és munkássága mára politikai oldaltól függetlenül viszonyítási és hivatkozási ponttá vált, mint az önálló és önazonos útkeresőé, aki szülőföldje felemelkedéséért dolgozott. Szabó István nagysága szándékaiban rejlett. A józan gondolkodást követni, a valóság talaján állni, a gyökereket nem ereszteni, a jövőbe tekintve az újat, a jobbat keresni a választott hivatás és a ránk bízott közösség szolgálatában – összegezte a kiemelkedő életutat az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár színháztermében zajlott ceremónián Maczik Erika.

Nagy hagyatékkal ajándékozta meg a települést

Benedek Fülöp, a NAGISZ Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke 1973 óta datálódó személyes élményein keresztül mutatta be a néhai Szabó István, a szövetkezeti vezető, a politikus, a közéleti vállalkozó szellemű ember képviselői és napi munkáját. Hiszi, hogy az ezen a megemlékezésen elhangzottak az életút értékelésén túl olyan jellegű útmutatással is szolgálnak, amelyet napjainkban is nagyon jól lehet hasznosítani. Úgy véli, Szabó István olyan hagyatékkal ajándékozta meg Nádudvart, a magyar mezőgazdaságot, amely a jelenlegi vezetőknek méltó alapot és kötelezettséget ad a folytatásra.

Benedek Fülöp, a NAGISZ Zrt. Felügyelő Bizottságának elnöke

Forrás: Marján László

Balogh Csaba, a KITE Zrt. nyugalmazott elnöke, Nádudvar díszpolgára szintén a több mint fél évszázaddal ezelőtt indult közös ismeretségükön allapuló, emberközpontú, de Szabó István szakmai kvalitásait is kiemelő visszaemlékezését osztotta meg a hallgatósággal, a KITE alapításától egészen az országos hírű szakpolitikus 2017-ben bekövetkező haláláig. – Igazi hazafi volt, aki nagyon mélyről jött és nagyon magasra jutott, egy korszakot teremtett és mégsem szállt el magától. Bárcsak lenne követője! – zárta gondolatait egykori főnökéről, kollégájáról.