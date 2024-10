Több ponton is változik a DKV menetrendje október 7-től, a részletekről a közösségi oldalán számolt be a debreceni vállalat. Azt írták, a hétfőn üzemkezdettől életbe lépő változtatásokat a beérkezett lakossági kérések, utasszámlálási adatok és az egyszerűbb utastájékoztatás miatt tették meg. A troli- és az autóbuszoknál is lesz módosítás.

Buszok és trolik menetrendjén is változtat a DKV

Forrás: illusztráció / Napló-archív

DKV: újraindul a 4-es troli, megszűnik a 36E jelzésű busz

A Segner tér és a Kassai út között közlekedő 3-as trolibuszok újra 3A jelzéssel közlekednek. A beérkezett lakossági kéréseket figyelembe véve a 4-es trolibusz újra közlekedik hétvégenként és ünnepnapokon.

A 10A jelzésű autóbusz megszűnik, a járatok indulási időpontjaiban 10-es járatok közlekednek majd. A 30I és a 30N jelzésű autóbuszok megszűnnek, helyettük megváltozott útvonalon új 49-es járatok közlekednek majd. A Nagyállomást a bánki városrésszel összekötő új 49-es járat a Nagyállomás – Homokkerti felüljáró – Szabó Kálmán utca – Galamb utca – Vágóhíd utca – Diószegi út – Bánk útvonalon közlekedik majd.

A 36E jelzésű járat megszűnik, a járat indulási időpontjában 36-os autóbusz közlekedik majd az Alsójózsai utca és a Segner tér között. A 46E és a 46EY-os autóbuszok megszűnnek, a járatok indulási időpontjaiban 46-os és 46Y-os autóbuszok közlekednek majd. A társaság emellett október 7-től a 14, 14Y, 44, 46 és a 46H járatok menetrendjében korrekciót hajt végre.

További részletek a DKV honlapján olvashatók.