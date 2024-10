Kovács Edit, az Ondód Jövőjéért Egyesület vezetője

Fotó: Molnár Péter

Kovács Edit 2016 óta az idén 25 éves Ondód Jövőjéért Egyesület vezetője. Több olyan klub is van – csigatészta-készítő, nyugdíjas, ifi-, baba-mama –, melyeknek a működését is segíti. 2006-ban megalapította a Magyar Vöröskereszt Ondódi Alapszervezetét, ahol azóta is titkári pozíciót tölt be. Sikeres pályázati munkájának köszönhetően újították fel a helyi futballpályát. A COVID-időszakban maszkokat varrtak és juttattak el időseknek, valamint táblagépeket vásároltak rászoruló gyerekeknek, segítve ezzel online-oktatásukat. 2021 óta segíti a népkonyha-szolgáltatást, melynek keretében ma 125-en részesülhetnek ebben az ellátásban Ondódon. Közreműködik számos teendő szervezésében, folyamatosan képezi magát. 2014-ben szociális ápoló-gondozónak tanult annak érdekében, hogy a rászorultak minél szélesebb körű ellátást kaphassanak a városrészben.

Debrecen Város Csokonai-díját kapták

Debrecen Város Csokonai-díja elismerést a város képviselő testülete a kulturális élet területén, különösen a közgyűjtemény, a közművelődés, a művészetek, a társadalomtudományok terén maradandó értéket teremtő, kiemelkedő tevékenység, valamint életmű elismeréseként adományoz. A közgyűlés döntése alapján ebben évben dr. Debreczeni Attila irodalomtörténész és Pintér Béla énekes, zeneszerző, dalszövegíró részesült a Csokonai-díjban.

Prof. dr. Debreczeni Attila irodalomtörténész

Fotó: Molnár Péter

Prof. dr. Debreczeni Attila irodalomtörténész, 1984 óta a Kossuth Lajos Tudományegyetem, majd a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének oktatója, 2004 óta professzora. 2003 és 2016 között intézetigazgató, 2004-től 2006-ig a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese, 2007-től 2010-ig a Debreceni Egyetem rektorhelyettese volt. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, számos tudományos bizottság elnöke. Szakterülete a magyar felvilágosodás és romantika korának irodalma, valamint a textológia (a kritikai szövegkiadás elmélete és gyakorlata). Tudományos munkássága jelentős mértékben kötődik a 18–19. századi Debrecen irodalom- és művelődéstörténetéhez, a „debreceniség” fogalmának, retorikai konstrukciójának feltárásához. Évtizedekig gondozta Csokonai Vitéz Mihály életművének nyomtatott kritikai kiadását. Két nagymonográfiát is szentelt Csokonainak, valamint összeállította életművének új, átfogó kronológiáját. Páratlanul eredményes tudományszervező tevékenysége: hallgatók generációit bevonva kutatócsoportok munkáját irányítja évtizedek óta, valamint több szakmai konferencia szervezője is volt, tudományos testületek tagja, illetve vezetője.