Ezért szeretjük a vásárokat

Lehet csilit és mézet kóstolni, zsákbamacskát és vásárfiát vásárolni, viszont a megkérdezettek nem csak ezért látogattak ki a rendezvényre.

Többen úgy fogalmaztak, amikor látták, hogy lesz I. Debreceni Sokadalom, akkor azonnal úgy döntöttek, kinéznek a kétnapos kirakodóvásárra. Nem feltétlen azért, hogy vásárfiával gazdagodjanak, sokkal inkább az élményért.

Nagy Károlyné Erzsike kiemelte, ő a Mihály-napi vásárra is elnéz, amikor éppen megtartják, mert imádja a vásárhangulatot. Általában a családjával látogat ki a hasonló eseményekre, de volt már rá példa, hogy a nyugdíjas barátnőivel vásározott a Böszörményi úton. Sok családos is érdeklődött az I. Debreceni Sokadalom iránt, egy házaspár kiemelte, anno őket is sok vásárra elvitték a szüleik, és szeretnék, ha a gyerekeik is megismernék az igazi vásári hangulatot, mert az örök emlék és élmény marad a gyerekeknek.