Szombaton délelőtt nyitotta meg kapuit az I. Debreceni Sokadalom a Nagyerdei Stadion melletti északi rendezvénytéren. A kétnapos kirakodóvásárról már a nyitás napján bővebben beszámoltunk a Haonon, a több mint 70 hazai kézművesnek és termelőnek nem volt oka panaszra, ugyanis már az első napon rengetegen megfordultak a vásáron. Kevés olyan látogatóval lehetett összefutni, akiknek a kezében ne lett volna egy finom étel, édesség, vagy éppen egy pohár forró tea, ital. Azonban nem csak enni és italozni mentek az érdeklődők a kétnapos kirakodóvásárra, többen vásárfiát is vásároltak, miközben a rokonaikkal, barátaikkal eltöltöttek néhány órát a szép őszi időben. A Haon stábja vasárnap késő délután is visszatért a sokadalom helyszínére. Ottjártunkkor azt tapasztaltuk, a vásározók egyáltalán nem készülnek még a hétfői munkanapra, szeretnék kimaxolni a hétvégét.

Népszerűségnek örvendett az I. Debreceni Sokadalom, mintegy 10 ezren megfordultak a vásáron

Forrás: Kiss Annamarie

Az I. Debreceni Sokadalom nem okozott csalódást

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy az I. Debreceni Sokadalom árusai hogyan értékelik a hétvégét. Ugye a vásárnak van Facebook-eseménye is, ahol mintegy 10 ezren jelezték, szeretnének kilátogatni a rendezvénye: no, de vajon eleget tettek ígéreteiknek? Az árusok arcán elégedettséget véltünk felfedezni, amit Zelenák Szabolcs nyilatkozata is csak megerősíteni tudott.

Sokan ismernek minket, ugyanis mi áruljuk a debreceni krumplilángost, amiből a kétnapos kirakodóvásáron több százat eladtunk. Nem gondoltuk volna, hogy ilyen népszerű lesz a vásár. De ne legyen félreértés, nem azért voltunk kissé negatívak (ha lehet így fogalmazni), mert megkérdőjeleznénk a jó szervezést. Egyszerűen mégiscsak egy olyan rendezvényen vagyunk, amit most szerveztek meg először Debrecenben. Nagyon elégedettek vagyunk, és úgy érezzük, a látogatók is így vélekednek. A debreceni adventi vásárban is mindig ott vagyunk, és azt kell, hogy mondjam, krumplilángosból szinte ugyanannyit értékesítettünk, mint egy decemberi hétvégén a Kossuth téren

– fogalmazott Zelenák Szabolcs.

Jól fogyott a krumplilángos a Debreceni Sokadalom mindkét napján

Forrás: Kiss Annamarie

A magyarok szeretik a minőségi ételeket

A slambuc illata mindig csábító, és kiderült, nemcsak nekünk, ugyanis a két nap alatt mintegy 20 bogrács slambuc fogyott el az I. Debreceni Sokadalmon. A balmazújvárosiak nemcsak slambucot készítettek, de tésztát is árultak a vásáron. Salánki Ágnes, a Balmaz Tészta Szövetkezet vezetője megosztotta, 28 tésztafélét, 60-féle kiszerelésben gyártanak.

Rámutatott, a kétnapos kirakodóvásáron is nagyon népszerűek voltak a termékeik, ugyanis egyre többen törekednek arra, hogy minőségi ételt, így első osztályú tésztát is fogyasszanak. – Nem mondok azzal újdonságot, hogy minél több tojás van 1 kiló lisztben, annál finomabb lesz a tészta. Nem tudjuk felvenni a versenyt a multik áraival, hiszen mi valamennyivel drágábbak vagyunk, mivel minőségi alapanyagot használunk, azonban ők sem tudnak versenyezni a mi termékeink ízeivel – jegyezte meg Salánki Ágnes, aki kihangsúlyozta, az I. Debreceni Sokadalomra nagyon sokan kilátogattak, így tőlük is többen vásároltak.