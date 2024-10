A következő évek fejlődésének továbbra is stratégiai alapja a Debrecen 2030 program. Az elmúlt évtized gazdasági eredményei megnyitják a lehetőséget számunkra, hogy sokkal nagyobb hangsúlyt fektessünk a városépítésre. A gazdaság területén a következő évek feladata az ipari övezetek fejlesztésének befejezése, a környezetvédelmi és fenntarthatósági kritériumok legszigorúbb betartása mellett. Kiemelt cél a helyi kis- és középvállalkozások támogatása is. A gazdasági fejlődéssel legszorosabban összefüggő, megoldandó feladat a lakhatás feltételeinek javítása, valamint a gondoskodáspolitika és a társadalmi kapcsolatok erősítése, valamint a prevenciós egészségügyi és közösségi sportprogramok támogatása is