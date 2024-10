Debrecen önkormányzata a 2019-ben meghirdetett új környezetpolitikájának részeként indította el a város életében addig példanélküli fásítási programját. Az Ültessünk 10 ezer fát Debrecenben kezdeményezés célja öt év alatt teljesült, mára a város több pontján találkozhatunk olyan facsemetékkel, melyek közül több már most javít a hőérzetünkön az olyan meleg nyári napokon, mint amilyeneket az idei nyáron is tapasztalhattunk. A fiatalabb facsemetéknek azonban ehhez kell még néhány év, hiszen ezeknek a fáknak meg kell nőniük, meg kell erősödniük, így a gondozásuk is jelentős odafigyelést igényel. Többek között erről a szakmai munkáról, a debreceni faültetések koncepciójáról is kérdeztük Hamecz Orsolya okleveles természetvédelmi mérnököt, a debreceni polgármesteri hivatal Zöldterületi Osztályának vezetőjét.

Tovább folytatódnak a debreceni faültetési programok, újabb 10 ezer fát ültetnek el

A fásítási program a Főkertész, a Zöldterületi Osztály szakembereinek irányításával – akik között megtalálható kertészmérnök, agrármérnök, biológus, természetvédelmi mérnök és tájépítész – megkérdőjelezhetetlen szakmai alapokon nyugszik, továbbá kertészeti szakkivitelezők közreműködésével zajlik, a Debreceni Egyetem által biztosított tudományos háttér mellett folyt és folytatódik a jövőben is. A program során a lakossági igények figyelembevételével, a szakemberek koordinációja mentén történtek a telepítések, az ültetési helyek gondos kiválasztása, szakszerű tervezése mellett, az adott termőhelyi adottságoknak megfelelő fajú facsemetékkel

– ismertette a szakember.

Az elültetett kisfákat folyamatosan ápolják, elvégzik a vegetációs időszak alatt a kertészeti protokoll szerinti gondozási munkákat, úgymint a metszés, öntözőtányér-fenntartás, tápanyagutánpótlás, növényvédelmi kezelés, heti öntözés, rendszeres, dokumentált helyszíni ellenőrzések. Ennek köszönhetően a facsemeték – a hivatal felmérései szerint – közel 90 százalékos megmaradási arányt produkáltak, ami a szakma által elfogadott szokásos eredményességnél is jobb arány. Mondhatjuk, hogy egy faiskola is megirigyelné ezt az arányszámot - emelte ki Hamecz Orsolya.