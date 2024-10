A Debreceni Egyetem vezetése elkötelezett abban, hogy az ország legnagyobb betegellátó intézményében, a Klinikai Központban a technológiai színvonalat fenntartsuk, illetve folyamatosan fejlesszük. Ehhez pedig szükség van a nagyvállalatokkal, többek között az Elektával kötött együttműködésekre is. Most a partnerségben elérkeztünk oda, hogy oktatási együttműködést írtunk alá, melynek keretében külföldi onkoradiológusok képzése kezdődik el az egyetemen az Elekta segítségével. Ezzel a Debreceni Egyetem eurorégiós léptékben is jelentőset lép előre