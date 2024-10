A debreceni közgyűlés alakuló ülése előtti napon mutatta be Papp László a következő önkormányzati ciklus alpolgármester-jelöltjeit. A szerdai sajtótájékoztatón kiderült, Debrecen polgármestere a „győztes csapaton ne változtass” elvet követve a következő öt évben is Széles Diánával, Barcsa Lajossal, Balázs Ákossal és Puskás Istvánnal képzeli el a cívisváros vezetését. A közgyűlés Fidesz-KDNP-frakciójának vezetőségében pedig szintén nem történik változás: Papp Viktor felel a politikai stabilitásért. Kiderült, Debrecen első embere miért döntött úgy, hogy nem változat az eddigi felálláson, illetve megjelölte azokat a célokat és feladatokat, amelyek a jövőben meghatározzák a város fejlődését. Összefoglaljuk, milyen tervekkel kezdik meg a munkát a régi-új debreceni alpolgármesterek.

Nem lesz változás a debreceni alpolgármesterek személyében

Forrás: Kiss Annamarie

A gazdaság erősödésének eredményeit a mindennapokban érezhetjük majd

Barcsa Lajos elmondta, egyik cél az ipari parkok kialakításának befejezése. Az Észak-nyugati Gazdasági Övezet ebből a szempontból már célegyenesben van, a Déli Gazdasági Övezetben még szükséges elvégezni többek között út- és közműfejlesztéseket.

Ugyanakkor a környezetvédelmi szempontokat is maximálisan figyelembe kell venni az ipari parkok fejlesztésénél, ezért a tisztított szennyvíztechnológiát szeretnénk kiépíteni; napelemparkokat hozunk létre és erre buzdítjuk az ipari szereplőket is

– hangsúlyozta.

Barcsa Lajos, az önkormányzat gazdálkodásával, a pénzügyi folyamatok kontrolljával kapcsolatos feladatokat koordináló, az önkormányzat vagyongazdálkodási, köznevelési, sport és intézmény-felújítási feladatait irányító alpolgármester

Forrás: Kiss Annamarie

Beszélt arról is, van még potenciál a szolgáltatóipar területén, az újonnan létrejövő irodák folyamatosan töltődnek. Zajlik a KKV Park kialakítása, folytatódnak a Business 2030 program, a beszállítói fórumok. – Jó kapcsolatot ápolunk az oktatási intézmények fenntartóival is, jelentős előrelépések történtek a szakképzés és az idegennyelvi képzések területén is – mondta a gazdaságért felelős alpolgármester. Hamarosan elindul a Főnix Lakásprogram, új lakóterületek feltárása kezdődik például a Tócóskertben és a keleti városrészben.