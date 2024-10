Lassan 10 éve már, hogy görögkatolikus fenntartásban működik a ma már Szent László nevét viselő debreceni gimnázium és technikum. Az egészségügyi szakembereket is képző intézményben azóta több mindent is felújítottak: megtörtént a nyílászárók cseréje, megoldották a hőszigetelést, korszerűsítették az elektromos hálózatot, a gazdaságos energiaellátás érdekében napelemet telepítettek, és egy közel 1000 négyzetméteres fedett, multifunkcionális sportpályát építettek lelátóval, rekortán futókörrel, ahol a fiataloknak napi rendszerességgel tudnak sportolási lehetőséget kínálni – számolt be a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapja.

Felújították a debreceni Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum udvarát

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

A főegyházmegye gondoskodása révén a főbejárat előtti udvar is megszépült idén őszre:

új burkolatot kapott a tér, kicserélték az ivóvízbekötő vezetéket, új padokat, dísznövényeket, kerékpártárolót helyeztek el, emellett két informatika tantermet is kialakítottak. A mostani felújítás közel 50 millió forintba került.

Új padokat is kihelyeztek

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

A megújult udvart szeptember végén áldotta meg dr. Seszták István főhelynök. Hámori Éva intézményvezető a tanári kar és a diákok nevében is háláját fejezte ki, hogy a fenntartó folyamatosan azon dolgozik, hogy az iskola modern, korszerű környezetben várja a tanulókat.