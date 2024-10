De még hogy! Bevallása szerint gyakran kiereszti a gőzt, sőt, az igazságérzete miatt mint fogalmazott, kiordítja magát – és hát feltételezem, van is mit levezetni, ha figyelembe vesszük, hogy több mint 11 éve polgári búcsúztatással foglalkozik (immár nyugdíj mellett)… Úgy véli, hiába nagy futballkedvelő a férje (aki egyébként Fradi-drukker), valahogy mindig is a jégkorong vonzotta, és mivel szereti a függetlenséget, gond nélkül elindul egyedül Hajdúszoboszlóról a Jégcsarnokba.

Ezúttal sem maradt el a „szertartás”: Rozika néni elfogyasztotta a szelet zsíros kenyeret lilahagymával

Forrás: Czinege Melinda

Mindenesetre az több ponton is kiderült, hogy Rozika néni vállalkozó személyiség, és ide tartozik az is, ha nagy lendülettel repül a korong a nézőtérre, még azt is simán el meri kapni. Kitartását és elhivatottságát pedig nem hagyta a klub szó nélkül, ajándékkal kedveskedtek neki:

– Tavaly az ötödik szezonomban jártam, amikor a DEAC szakosztályvezetője félrehívott, hogy fáradjak be a fiúkhoz az öltözőbe, mert meglepetés vár. Végül kaptam egy mezt Molnár Dávid nevével és számával feliratozva, amit a csapat többi tagja aláírt

– mesélte mosolyogva.

Erre alighanem rá is szolgált, pláne, hogy ha nagyon nem ment a csapatnak, akkor is hűen kitartott mellettük, persze, ez nem mindig volt ennyire könnyű:

– Arra is volt már példa, hogy amikor nagyon vesztésre álltunk, egyszer csak azt gondoltam a meccs vége előtt három perccel, hogy inkább felállok és hazamegyek… Aztán átfutott bennem, hogy ez kívülről sokkal egyszerűbbnek látszik, és én azért jövök, hogy szurkoljak – mondta.

Három DEAC-gólnak is örülhetett Rozika néni

Forrás: Czinege Melinda

Alighanem a DEAC jégkorongcsapatának is a nagymamájává vált Rozika néni

És ami azt illeti, Rozika néni részéről sem marad el a kedveskedés, mert a jégkorongmeccsek végén szokás, hogy a szurkolók bedobálnak különféle édességeket a pályára. Főszereplőnk azonban nem bízza a véletlenre,

kiderítette, ki milyen csokit (vagy éppen gumicukrot) szeret a játékosok közül, rendszerint telepakol egy nejlonzacskót, és odaadja egészben valakinek a csapatból.

A vasárnapi meccset is igen nagy koncentrációval figyelte Rozika néni, aki minden egyes szerzett gólnál felugrott örömében, de sajnos többször csóválta is a fejét: végül kikapott a DEAC 4-3-ra. Ennek ellenére természetesen a mérkőzés végén járt mindenkinek az édesség – biztatásképpen a következő találkozóra.