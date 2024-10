Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora

Forrás: Kiss Annamarie

Bács Zoltán kancellár elmondta, a Debreceni Egyetem mindig is a jogszabályoknak megfelelően működött, az Állami Számvevőszék 2017-es felmérésében az intézményt a költségvetési szférában a legmagasabb integritású szervezetté minősítették. – De a compliance más, több. Mi is most ismerkedünk ezzel a fogalommal. Nagyon sokféle compliance van, sok területről ismerjük, de amiről itt szó van, azt még mindannyiunknak meg kell tanulni – emelte ki.

Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja

Forrás: Kiss Annamarie

Az október 10-i II. Compliance Konferencia résztvevői választ kaphattak többek között arra, hogyan építhetnek ki hatékony compliance rendszereket, milyen eszközökkel tudják minimalizálni a kockázatokat, és a bejelentőrendszerrel kapcsolatos gyakorlati kérdéseiket is feltehették. Találkozhattak a szakma elismert szakértőivel, a Debreceni Egyetem és más neves intézmények előadóival, compliance tanácsadókkal és vállalati vezetőkkel.