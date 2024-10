Kihagyhatatlannak tűnő programmal várják Debrecenben a számítástechnika hőskora iránt érdeklődőket ezen a hétvégén, szombaton tartják ugyanis a 2. Cívis Retro Számítógép Találkozót a Méliuszban. Az eseményt a Cívis Mikroklub szervezi, 10 és 17 óra között tart a program a Bem téren. Egész nap lehet játszani a retró számítógépeken és konzolokon, sőt a vállalkozó kedvű gyerekek és felnőttek indulhatnak a Commodore 64-es Wizard of Wor-bajnokságon is. Délután előadásokat is hallgathatnak a vendégek, a részletes program a Facebook-eseményben érhető el. A belépés díjtalan.

Szombaton ismét vár a Cívis Retro Számítógép Találkozó

Forrás: MW-archív