„Egyet is nehéz találni, na de kettőt…” – hangzik a klasszikussá vált idézet Bud Spencer és Terence Hill Nincs kettő négy nélkül című vígjátékában. Péterffy Albert (a „magyar Bud Spencer”) és Enyedi Sándor (a „magyar Terence Hill”) viszont elmondhatják magukról, meglehetősen hasonlítanak arra a pofonosztó párosra, akiknek a filmjein nemzedékek nőttek fel hazánkban. A Bűnvadászok duóról írtunk már korábban, így bizonyára nem teljesen ismeretlenek olvasóink számára. Ha mégis, érdemes elolvasni róluk szóló cikkeinket. Ezúttal nem bemutatkozni érkeztek hozzánk, sokkal inkább kulisszatitkokat elárulni fellépéseikről és videóikról – utóbbiak több százezres megtekintettségnek örvendenek a TikTokon.

Terence Hill szerepében Enyedi Sándor (balra), Bud Spencer „bőrében” pedig Péterffy Albert beszélt a Bűnvadászok duó kulisszatitkairól

Forrás: Molnár Péter

A Bűnvadászok duó magyar változatot írt a legnagyobb Bud Spencer–Terence Hill-filmek főcímdalaiból

Muzikális érzéküknek köszönhetően az ismert Bud Spencer–Terence Hill-filmek dalaira magyar szöveget írnak, az eredetihez hasonlóan hangszerelik, majd előadják azokat, és emellett persze a jelenetek reprodukálása is egészen jól megy nekik. Az Én a vízilovakkal vagyok film alighanem ismerősen hangozhat mindenkinek – nos, ennek a vígjátéknak a főcímdalát is elkészítették magyarul:

A Zoo Debrecenben jártunk, mert a Különben dühbe jövünk-ből akartunk videót forgatni, és ehhez kellett egy vidámpark, illetve egy nagyszerű fagylaltos kocsi. Albi azonnal otthon érezte magát egy pisztáciajelenetre, megcsináltuk, és rengetegen megnézték a TikTokon. Majd, miközben körbevezettek minket az állatkertben, elhangzott egy ilyen mondat: „Ezek a vízilovak a szülei az összes európainak.

– idézte fel Sándor, utalva ezzel arra: már annyit dalt írtak, hogy nem akartak többet, mégis megszületett másnapra a remekmű, s még gyerekhangot is találtak hozzá, hogy teljesen vissza tudják adni az eredetit. Ezt végül elő is adták az Állatkertek Éjszakája színpadán.

Sándor egyébként megosztotta velünk: általában úgy készülnek a dalok, hogy közben nézi a filmet, figyeli az aranyköpéseket, és megpróbálja visszaadni a magyar szövegben a forgatókönyvet.