A biodiverzitást is felmérik a rendszerrel

Balázs Ákos többek között ismertette, milyen lépéseket tett a város vezetése a környezetvédelemért. Az alpolgármester elöljáróban hangsúlyozta, Debrecen egy tudásalapú város, ahol tisztelik a hagyományokat, s egyúttal keresik az innovatív megoldásokat. Emlékeztetett arra, hogy 5 évvel ezelőtt új környezetpolitikát indítottak, zöld munkacsoportot hoztak létre, majd eljutottak a biodiverzitási központ ötletéig, mely később valósággá vált.

Balázs Ákos, Debrecen alpolgármestere

Forrás: Molnár Péter



Az alpolgármester felidézte, amikor a Civaqua-program révén elért a Tisza vize Debrecenbe, akkor döntötték el, hogy jó lenne monitorozni azt, ennek milyen hatásai vannak a városban. –

A város polgárainak megnyugtatása érdekében, amikor az ipar rendkívül dinamikusan elkezdett fejlődni, azt gondoltuk, hogy érdemes létrehozni egy Környezeti Ellenőrző Rendszert. Az alapgondolat egy jó dologból született, hiszen megérkezett a víz Debrecenbe. A város egy olyan hely tud lenni, ahol egyszerre lesz jelen a jövő zöld technológiája, és a monitoringrendszer, ami a környezetünk állapotot fogja ellenőrizni

– fejtette ki. Balázs Ákos tudatta, jelenleg a rendszer kiépítése és az eszközök beszerzése zajlik, ebben az évben elindul az alapállapot felmérése. – Tudományos igénnyel és háttérrel fog működni az ellenőrző rendszer, a környezeti elemek mentén fogunk folyamatosan ellenőrzéseket végezni, ebben a biodiverzitás is benne van – tudatta Balázs Ákos, aki hozzátette, nagy felelősségük van abban, hogy a városi polgárokat bevonják a monitoring rendszer munkájába.

Az előadások előtt még Bács Zoltán, az egyetem kancellárja is szólt a jelenlévőkhöz. Leszögezte, a Debreceni Egyetemen mindig is fontos volt a ökológia, de az utóbbi években felfedezték azt, hogy ezzel még koncentráltabban kell foglalkozni. Ennek okán jött létre egyrészt az egyetem belső tudományos igényességéből fakadóan, másrészt a város szükségletéből a már említett központ, ami többek között koordinálja a különböző karok és a város ilyen jellegű tevékenységét.