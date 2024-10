Szólláth Tibor szerint Berettyóújfalu bárhol megállná a helyét Európában

Forrás: Kiss Annamarie

Határon túliakat is inspirál a Bihari Számadó Napok

Felszólalt Demian Zsolt, Margitta polgármestere is, aki a település kiemelkedő fazekasmesterségéről beszélt, illetve az ottani föld kiváló agyagtartalmát méltatta; mint határon túlról érkezett vendégek, ők is képviseltetik magukat egy standdal a Bihari Számadó Napokon. A gasztronómiában is jeleskednek, stábunk nagyszerű csülökzsíros, paprikával fűszerezett kenyeret kóstolt náluk. Arról is tájékoztatott, hogy Margittán valószínűleg jövőre hasonló rendezvényt indítanak útjára a Bihari Számadó Napok által inspirálódva.

26 év már egy emberöltő… Ez a kiállítás a hagyomány tiszteletét és a megújulást is magában hordozza, és jó látni, hogy szakképzési centrumok, fiatalok, mikro- és kisvállalkozások, illetve civil szervezetek is érdeklődnek többek között

– mondta Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere.

A megnyitón többeket díjaztak, összesen négy kategóriában, és hát valljuk be, amikor körülnéztünk, elképedtünk, mekkora méz-, sajt-, szörp- és lekvárkínálatot nyújt a rendezvény, nem megfeledkezve a nem gasztronómiai, de kreatív területekről sem. A Vásárdíjat és a Termékdíjat például két olyan vállalkozás nyerte, amelyek a technológia és az illatok világát képviselik.

Muraközi István úgy véli, a kiállítás a hagyományokat és a megújulást is magába foglalja

Forrás: Kiss Annamarie

Extrém, kreatív kínálattal találkoztunk a Bihari Számadó Napokon

Elek Róbert, a Red Kreatív Kft. ügyvezetője gyerekkora óta rajzol, soha semmi más nem érdekelte elmondása szerint. Dolgozott már marketingvezetőként, foglalkozott termékfejlesztéssel is, majd 2019-ben megalapította saját cégét.

Ez a kreatív hobbi, amivel foglalkozunk (többek között hímzünk, rajongói termékeket, kupákat gyártunk, lézeresen gravírozunk stb.) segít azon, hogy túllendüljünk a nehézségeken, mert azok mindig jönnek. Mi viszont mindig fejlesztünk valamit, most például az iparművészetbe is belecsöppentünk nemrég

– nyilatkozta.