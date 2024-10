Hajdú-Bihar második legkisebb lélekszámú településén, a 158 fős Bihardancsházán a helység falugondnoka, a függetlenként indult Balku Jenő Gergő az új polgármester, mégpedig főállásban. Meggyőző fölénnyel, 74,49 százalékkal győzte le ellenfelét, az ugyancsak független Szigeti Imrét. A korábbi polgármester, Balku Tamás nem indult a választáson. Bihardancsháza képviselő-testületének négy helyére nyolc független jelölt pályázott.

Forrás: Balku Jenő Gergő-archív

– Az indulás legfőbb motivációja az volt, hogy a falunk közössége irányába elkötelezett vagyok, a településünk fejlődéséhez szeretnék hozzájárulni. Többgenerációs, tősgyökeres bihardancsházaiként jól ismernek a helyiek, pontosan tudják, milyen személyiség vagyok, mit várhatnak el tőlem. Nem lepett meg a győzelmem, a választás előtt sok pozitív támogatást kaptam.

A kampánytémám összeállításakor eldöntöttem, negatív kampányt senki ellen nem folytatok, és fenntarthatatlan ígéreteket sem teszek. Ezekkel elveszítheti hitelét az ember. Szórólapon foglaltam össze, hogy mit szeretnék polgármesterként csinálni, de mivel itt lakom és falugondnokként dolgozom, mindenki ismer, és a választók körülbelül tudták, hogy mire számíthatnak tőlem

– részletezte az indulásának okait Balku Jenő Gergő, Bihardancsháza új polgármestere.

A félszázalékos iparűzési adó miatt kecsegtető lehetőség Bihardancsháza

A polgármester számára rövidtávon egy összetartó közösség létrehozása a cél. Igaz, a falu kicsi, de ennek ellenére most úgy érzi, eléggé széthúzó a közösség. Szeretné folytatni a stabil önkormányzati működést. Ugyancsak fontos számára a zöldterületeket rendben tartása.

Bihardancsházán szokás, hogy a közterületeken kívül az idős lakosok portái előtt is az önkormányzat tartja rendben az utcaszakaszt. Folytatják a fásítást, az országos fásítási programra sikeresen pályázott az önkormányzat, nyert 30 gömbszivarfát, azokat októberben ültetik el. Ha egy falu rendezett – vélekedett Balku Jenő Gergő –, az vonzó is lehet fiatalabb családok letelepedésében.

A helyi programok támogatása is fontos számára, ezek az események segítik a lakosok közötti kapcsolat megerősödését. A hosszútávú célok között szerepel a falu legfőbb foglalkoztatását jelentő mezőgazdasági közfoglalkoztatási program hatékony működésének fenntartása. A megtermelt zöldségekből savanyúságot gyártanak, annak pedig minél szélesebb körben igyekeznek piacot találni. Balku Jenő Gergő büszke az itt dolgozó közfoglalkoztatottakra, hiszen itt ők néha erőn felül is dolgoznak. Bár a falu összes útja szilárd burkolatú, a legtöbb felújítására szorul, az utakat javítani kell mindig valahol. Mivel kevés az önkormányzat pénze, azt pályázatokkal szeretné pótolni. Az igazi perspektívát Bihardancsháza számára azonban az adná, ha a falu vonzó lenne a fiatalok és a vállalkozások számára. Ez utóbbiaknak a félszázalékos iparűzési adó miatt egyébként is kecsegtető lehetőség Bihardancsháza. Hangsúlyozta, törekedni szeretne a környező települések önkormányzataival és polgármestereivel minél jobb kapcsolat kialakítására.

A lakosságnak sikerült egy olyan összetételű képviselő-testületet megválasztani, amelynek tagjaival egy irányba tudunk haladni. Velem együtt ötfős a testület. A négy képviselő között két régi és két új tag van, köztük a szociális szolgáltató központ vezetője is. Együtt fogunk tudni dolgozni, és én annak örülök, hogy az időnk nem a különböző nézeteltérések, problémák megoldására megy el, hanem azt a falu fejlesztésére tudjuk fordítani

– tudtuk meg.