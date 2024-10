Korábban már beszámoltunk a régi népszokások hagyományait követő eseményről. Az október 26-i hortobágyi Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep színes programkínálattal várja az érdeklődőket.

Idén is lesz kézművesvásár a behajtási ünnepen

Forrás: Napó-archív

A családokat többek között bábjáték, színházi előadások és népi komédia szórakoztatja, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Darufesztivál programjának keretein belül pedig színpadi műsorok, népi és természetismereti játékok, Kádár Ferkó Fotószínháza és kézműves foglalkozások várnak mindenkit.

A kézművesvásáron a vidék jellegzetes, népi iparművészei által készített használati eszközei és dísztárgyai sokaságában gyönyörködhetnek az érdeklődők, de több másik egész napos programmal is készülnek: A változatos előadások, kézműves foglalkozások, népi játékok mellett az igazi ínyenceknek is kedveznek, lehetőség lesz a helyben készült bográcsos pásztorételek megízlelésére is.