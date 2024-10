Az árverés nagyban segítheti az állatvédelem ügyét

– Debrecen városának kiemelt célja, hogy nemcsak a gazdaság, hanem az állatvédelem terén is jelentős fejlődést érjen el. Olyan példát kell mutatnunk az egész országnak, ami egyedülálló – vallja Szilágyi Edina állatvédelmi referens, Csapókert önkormányzati képviselője. Kiemelte, az egyik legfontosabb dolog, hogy az oktatási területen is megpróbálják tudatosítani az állatvédelmet. Szilágyi Edina köszönetét fejezte ki az állatvédő egyesületek munkájáért, akikre óriási teher hárul, hiszen a menhelyeken 600 állatot kell ellátniuk. Mint mondta, mindegyik debreceni menhelyen járt, ezért szívszorítónak tartja, hogy mennyi jobb sorsa érdemes állat várja gazdáját. Arra bátorítatta a város polgárait, hogy amennyiben tudnak, segítsenek az egyesületeknek, és lehetőleg menhelyről vegyenek magukhoz állatokat.

Jelenleg csaknem 200 kutya és 80 macska van a gondozásunkban, folyamatosan telt házzal üzemelünk. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az örökbefogadást népszerűsítsük, azonban a menhelyre kerülő állatok száma mindig több mint azoké, akiket magukhoz vesz egy család

– fogalmazott Kovács Dzsenifer.

Kovács Dzsenifer az állatvédő egyesület munkájáról számolt be

Az Együtt az Állatokért egyesület önkéntese elmondta azt is, erejükön felül mindent megtesznek az állatok védelme érdekében, azonban az állatorvosi költségeik havonta egy és másfél millió forint közé esnek. Beszélt az elkövetkező időkben szervezett programokról is, többek közt a karácsonyi kutyasétáltatásról és a jótékonysági sütivásárról is. Az ünnepi időszakban emellett a gyerekek valamelyik kutya Jézuskájává válhatnak, ahol gyógyszereket vagy ételt lehet felajánlani a kiszemelt kedvencnek.